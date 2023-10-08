Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии рассказали о сроках возобновления работы подводного газопровода в Эстонию

Gasgrid Finland: газопровод между Финляндией и Эстонией заработает через месяцы

close
100%
Depositphotos

Директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд в интервью изданию Demokraatti рассказал о сроках возобновления работы подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Он сообщил, что возобновление работы этого газопровода «определенно займет месяцы».

Как заявил Грёнлунд, в настоящее время нет информации о точном месте утечки. Он также указал, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений.

По словам Грёнлунда, для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, так как нужно будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.

8 октября компания-оператор Gasgrid Finland сообщила, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрения на утечку.

До этого стали известны новые сведения о диверсии на «Северных потоках». Британская пресса со ссылкой на сейсмологов из Норвегии писала, что на трубопроводах в 2022 году произошло не менее четырех взрывов. Отмечалось, что второй и третий взрывы случились на расстоянии всего 220 метров друг от друга. Власти ведущих расследование стран Европы от комментариев по новым данным о диверсии на газопроводах отказались, а в Кремле отметили, что «так или иначе» к этому теракту причастны США и Британия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик оценил роль России на газовом рынке Европы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий