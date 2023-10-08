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Индия может нарастить импорт угля из России

Reuters: из-за дорогого австралийского угля Индия может перейти на российский

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Global Look Press

Из-за дорогого импорта угля из Австралии индийские металлургические компании рассматривают возможность нарастить закупки из России. Об этом сообщает Reuters.

По данным представителей четырех индийских сталелитейных компаний, они планируют повысить цены на сталь на $25-50 за тонну к декабрю. Стоимость австралийского коксующегося угля, на который приходится более половины импорта Индии, выросла на 50% до $350 за тонну. Причины — техобслуживание, снижение добычи и проблемы с логистикой.

По словам источников, индийские производители могут переключиться на более дешевый российский уголь. Рост стоимости импортного сырья уже ударил по марже компаний. При этом спрос на индийскую сталь растет на фоне оживления строительства и инфраструктуры. Часть производителей уже подняли цены на продукцию на $12-24 за тонну.

Недавно стало известно, что ОАЭ нарастили импорт российского золота после западных ограничений.

Ранее Россия возобновила поставки нефти в Бразилию.

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