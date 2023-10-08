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Глава ЕЦБ раскритиковала экономическую модель Европы

Глава ЕЦБ Лагард: экономические модели ЕС оказались плохо подготовлены к кризису

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Yuri Gripas/Reuters

Экономические модели Европы оказались плохо приспособлены к прогнозированию глобальных кризисов, считают в ЕЦБ. Об этом заявила в интервью газете La Tribune Dimanche глава регулятора Кристин Лагард.

По ее словам, в течение нескольких лет мир переживает перманентный кризис — пандемию, ситуацию на Украине, инфляцию, энергокризис. Однако модели центробанков ЕС не в полной мере учитывали эти факторы при прогнозировании. «Макроэкономические модели, используемые центробанками и другими организациями, учитывали эти категории неопределенности поверхностно и не принимали их во внимание при составлении прогнозов роста и инфляции», — отметила Лагард.

Кроме того, глава ЕЦБ так же посоветовала привыкнуть к высоким ценам на нефть. «Я думаю, что нам нужно привыкнуть к мысли, что цена на нефть останется высокой. Это должно подтолкнуть нас к более активной борьбе с изменением климата и к переходу к энергетической структуре, менее зависимой от ископаемого топлива и внешних поставщиков», — отметила

По ее словам, в ЕЦБ усердно работают над повышением точности прогнозов. Ранее Лагард заявляла, что жесткая политика ЕЦБ поможет вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

Ранее аналитик оценил роль России на газовом рынке Европы.

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