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Глава ЕЦБ пообещала справиться с инфляцией в Европе

Глава ЕЦБ Лагард убеждена, что инфляция вернется к 2% благодаря их политике

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Boris Roessler/Global Look Press

Политика ЕЦБ позволит вернуть инфляцию к целевому уровню, уверена председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Об этом она заявила в интервью изданию La Tribune Dimanche.

По словам главы ЕЦБ, они намерены снизить инфляцию до 2% и обязательно добьются этого. При этом необходимо избежать инфляционной спирали. В сентябре регулятор в десятый раз подряд повысил ставку до рекордных 4,5%. Большинство членов совета ЕЦБ считают, что поддержание этого уровня в течение некоторого времени должно быть достаточно для возвращения инфляции к цели.

По словам Лагард, ключевые ставки ЕЦБ достигли уровней, которые при сохранении в течение достаточно длительного периода помогут максимально быстро вернуть инфляцию к целевым показателям.

Жесткая политика регулятора негативно сказалась на экономике, которая почти не rosла в этом году. Однако, отметила Лагард, целью не было создание рецессии. Она выразила умеренный оптимизм в отношении краткосрочных перспектив роста, несмотря на тормозящее влияние Германии.

Инфляция сохраняется, но замедляется, а рост экономики ослабевает, констатировала глава ЕЦБ. По ее словам, именно поэтому МВФ пересмотрел прогнозы вниз по всему миру, кроме США.

В конце сентября ЕЦБ поднял ставку до рекордного значения с начала 2000-х годов.

Ранее глава ЕЦБ пообещала сохранить высокую ставку.

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