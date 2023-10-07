Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Nord Stream

Welt am Sonntag: в ФРГ подозревают Польшу в дезинформации по Nord Stream

close
100%
Global Look Press

Немецкие следователи подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках», сообщает газета Welt am Sonntag.

По данным издания, Польша прислала в Берлин собственный список людей, которые могут иметь отношение к атакам на газопровод, и среди них есть люди, «которые имеют связи с Россией».

Немецкие следователи скептически отнеслись к этой информации, пишет газета.

«В ФРГ продолжают работать со следами, которые ведут на Украину», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актами международного терроризма. Об этом он заявил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а результатов расследования, скорее всего, не будет.

При этом глава государства выразил уверенность, что виновные в подрывах «Северных потоков» будут установлены, так как «шило в мешке не утаить».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий