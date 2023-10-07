В ФРГ подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Nord Stream

Немецкие следователи подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках», сообщает газета Welt am Sonntag.

По данным издания, Польша прислала в Берлин собственный список людей, которые могут иметь отношение к атакам на газопровод, и среди них есть люди, «которые имеют связи с Россией».

Немецкие следователи скептически отнеслись к этой информации, пишет газета.

«В ФРГ продолжают работать со следами, которые ведут на Украину», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актами международного терроризма. Об этом он заявил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а результатов расследования, скорее всего, не будет.

При этом глава государства выразил уверенность, что виновные в подрывах «Северных потоков» будут установлены, так как «шило в мешке не утаить».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».