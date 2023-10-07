Доля рубля в расчетах между Россией и Африкой резко упала

К концу июня 2023 года доля торговых расчетов в рублях между Россией и Африкой составила 12,7%, тогда как в январе она достигала 80%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Теперь наибольшее количество операций между Африкой и Россией проходит в китайских юанях и валютах других дружественных стран. Их доля достигла 78,85%. Но при этом расчеты валютами недружественных государств проводятся в 8,5% случаев.

За январь — август этого года объем торговли России со странами Африки вырос на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $15,5 млрд. Такие данные приводило Минэкономразвития РФ. Список африканских стран с наибольшим объемом товарооборота с Россией возглавил Египет. В пятерку также вошли Марокко, Ливия, Тунис и Алжир. В пресс-службе Минэкономразвития назвали ресурсную базу Африки богатой. Но представители ведомства отметили, что у африканских стран нет своих технологий производства. Поэтому российские технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых востребованы на континенте, уточнили специалисты.

В 2022 году товарооборот России и Африки составил $18 млрд. Такую оценку приводил президент РФ Владимир Путин. Из этой суммы на экспорт из России пришлось $14,8 млрд, уточнили в Совете Федерации РФ. Больше всего Россия поставляла в африканские страны машин и оборудования, продовольствия (в том числе зерновых) и химическую продукцию. Федеральная таможенная служба с прошлого года не публикует статистику по внешней торговле России.

К 2030 году Россия может увеличить торговлю с Африкой минимум в два раза по сравнению с показателем прошлого года, заявлял министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Ранее Путин рассказал, сколько долгов Россия списала Африке.