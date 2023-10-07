Россияне в сентябре почти в 3 раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали

Россияне в сентябре в 2,8 раза чаще покупали наличные доллары, чем продавали, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Cредний чек продажи долларов в минувшем месяце составил $295, покупки — $814.

При этом безналичным способом доллары чаще продавали, чем покупали.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что на следующей неделе курс доллара составит 97–102 рубля.

По словам Бахтина, причиной текущего ослабления курса рубля также являются временный запрет на экспорт топлива (на нефтепродукты приходится до трети выручки нефтяных экспортеров России) и сила самого доллара. Индекс доллара DXY — отношение курса «американца» к корзине из шести валют торговых партнеров США — курсирует вблизи годовых вершин у 106 пунктов. Это давит на сырьевые котировки и на развивающиеся валюты, уточнил эксперт.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 100,405, евро — 105,7725 рубля.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.