В Минэнерго не исключили запрета на экспорт бензина

Глава российского Министерства энергетики Николай Шульгинов объявил, что дальнейшее снятие запрета на экспорт бензина из РФ не исключено. Его слова приводит ТАСС.

По информации министра, снятие данного запрета может произойти «следующим этапом», то есть в последующих дополнительных мерах правительства для сохранения стабильности на топливном рынке.

«Мы должны действовать по обстановке», — утверждает руководитель энергетического ведомства.

Он предполагает, что подписанное председателем кабинета министров постановление поможет стабилизировать обстановку на внутреннем топливном рынке страны.

6 октября правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Увеличены нормативы обязательных продаж на биржевых торгах бензина АИ-95 с 13% до 15% и дизельного топлива — с 9,5% до 12,5%.

Позднее Шульгинов заявил, что меры правительства России по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на АЗС.

Ранее аналитик объяснил, почему в России снизились цены на бензин.