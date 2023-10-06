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В России назвали ослабление курса рубля неадекватным

Инвестстратег Суверов назвал три причины резкого ослабления курса рубля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Неадекватное ослабление курса рубля вызвано дефицитом валюты на внутреннем рынке, падением цен на нефть и сложностями с поступлением в Россию валют недружественных стран. Об этом РИА Новости заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Недостаток валюты в России вызван запретом на продажу топлива за рубеж: на нефтепродукты приходится около 30% выручки нефтяных экспортеров. Кроме того, нефть подешевела ниже $84 с более чем $95 за баррель эталонной североморской марки Brent, отметил эксперт.

При стоимости нефти более $80 за баррель курс рубля обычно был выше, но сейчас на него давят сложности с поступлением валют недружественных стран сказал Суверов. При этом курс в 50 рублей за доллар летом прошлого года тоже являлся «перекосом», обусловленным резким ограничением потоков капитала и обрушением импорта, добавил он. Минфину и Центробаку РФ нужно бороться с волатильностью на российском рынке, заявил Суверов.

На торгах Мосбиржи в пятницу утром курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, а евро — превысил 106 рублей. По состоянию на 8:15 доллар поднялся до 101,5 рубля, евро — до 106,9 рубля.

3 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал «Газете.Ru», что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива сокращает валютную выручку и предложение валюты, и это — негативный фактор для курса рубля. В пятницу правительство РФ частично разрешило экспорт дизеля из России.

Ранее аналитик Джиоев спрогнозировал укрепление курса рубля до ₽85 за доллар.

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