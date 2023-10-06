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Стало известно, на что сейчас россияне берут кредиты

Webbankir назвал девять причин обращений россиян за кредитами

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Половина россиян — 50,3% — готовы взять кредит для покупки или ремонта недвижимости. При этом каждый шестой – 16,6% — не готов обращаться за займом ни при каких условиях. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В пятерку поводов для получения кредита вошли также лечение (этот вариант выбрали 36,4% опрошенных), покупка или ремонт автомобиля (26,5%), приобретение бытовой техники и электроники (21,2%), а также образование (13,9%). Среди других причин — расходы на уход за собой и фитнес, а также туризм (обе категории набрали по 4,6% ответов).

2,6% допустили, что взяли бы кредит на продукты питания и самые насущные товары. Столько же респондентов готовы обратиться в банки, чтобы позволить себе купить дорогую одежду или брендовые вещи.

Аналитики Webbankir отметили, что по статистике реальных выдач микрозаймов ремонт недвижимости и лечение тоже стабильно входят в число самых популярных целей.

«Правда, есть и различие: все же наиболее распространенная причина обращения за микрозаймами – это непредвиденные или текущие бытовые расходы. В среднем ради них займы берутся в три раза чаще, чем на ремонт квартиры или дома, и в пять раз чаще, чем на лечение», — сказали аналитики.

82,1% опрошенных упомянули, что процентная ставка для них является наиболее важным условием при выборе кредита или займа. Чуть больше трети респондентов (36,4%) назвали наличие льготного периода, в течение которого можно не платить проценты. 31,8% — удобство при оформлении кредита или займа. Возможность получить крупную сумму важна для 13,9% респондентов. Еще 7,9% обращают внимание на наличие пролонгации.

Webbankir провел опрос среди 1,5 тыс. человек по всей России в начале октября 2023 года. Отвечая на вопросы «Ради какой цели вы готовы взять кредит?» и «Какие условия вы считаете наиболее важными при выборе кредита или займа?», респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов.

Ранее стало известно, на что россияне берут микрозаймы.

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