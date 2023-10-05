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ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо

ФАС из-за завышения цен на топливо возбудила дела против независимых АЗС

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России было из-за завышения цен на топливо возбуждено несколько дел против независимых АЗС. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

ФАС провела проверку деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС. По ее результатам ведомством было возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Министерству сельского хозяйства совместно с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, покупающих дизельное топливо на нефтебазах.

Ранее Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России в настоящий момент стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн. По его словам, с введением запрета на экспорт, цены на топливо стали снижаться. Кроме того, Новак подчеркнул, что практически во всех регионах страны происходит значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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