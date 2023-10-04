Стоимость нефти Brent опустилась до $88 за баррель

Из данных торгов следует, что мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась до 88$, передает РИА Новости.

По состоянию на 17.26 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 3,11%, до 88,08$ за баррель. За несколько минут до этого показатель достиг отметки в 88$ впервые с 1 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,03%, до 86,53$.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российская нефть торгуется по рыночной стоимости, а не по потолку цен.

Сообщалось, что 1 октября пошлина на экспорт российской нефти вырастет на $2,5 и будет составлять $23,9 за тонну.

При этом средняя цена нефти марки Urals с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель, а котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла $88,61 за баррель.

Недавно Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении сокращения добычи нефти до конца 2023 года на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Крупнейшие мировые издания уже отметили, что данная мера позволила двум странам получить выгоду от этого, поскольку средние цены на нефть приблизились к многолетним максимумам. По оценкам Bloomberg, только Россия в качестве сверхдоходов может рассчитывать примерно на $11 млрд. При этом РФ активно обходит потолок цен, установленный странами G7 в $60 за баррель.

Ранее в США заявили, что потолок цен на нефть работает «не так, как хотелось бы».