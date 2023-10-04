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В Иркутске наградили победителей стипендиальной программы Эн+

Почти 200 студентов стали победителями стипендиальной программы Эн+

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ЕН+

Энергохолдинг Эн+ наградил 177 студентов-победителей конкурсного отбора стипендиальной программы, сообщает пресс-служба компании. Отдельная церемония награждения прошла для студентов Иркутской области, где расположены значимые энергетические активы компании - памятные подарки и стипендии получили 30 молодых талантов.

Стипендиальная программа Эн+ направлена на поддержку студентов, продемонстрировавших выдающиеся способности и достижения. Всего на участие в программе в 2023 году было подано 700 заявок из 56 вузов страны. Принять участие в конкурсном отборе могли бакалавры, магистранты, студенты специалитета со 2 по 6 курс высших и средних профессиональных образовательных учреждений.

Победители были отобраны на конкурсной основе с учетом академических успехов, побед в профессиональных или научных конкурсах, участия в конференциях, выставках, а также в социально-общественной деятельности.

Награждение победителей прошло в Иркутске 4 октября. Представители Эн+ вручили победителям значимые подарки и сертификаты на получение стипендий. Кроме того, студенты получили личную поздравительную открытку от основателя компании, Олега Дерипаски, который не раз подчеркивал важность поддержки талантливой молодежи. Именно благодаря его усилиям более 10 лет назад в холдинге были запущены первые образовательные программы.

Как отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, стипендиальная программа энергохолдинга является отличным примером для подражания для других компаний.

«Поддержка студентов – это очень хорошая мотивация в учебе. Правительство и губернатор открыты для подобного сотрудничества. И Эн+, на мой взгляд, одни из самых надежных партнеров. Они серьезно думают над тем, какие кадры придут к ним на работу. Ведь пройдет не так много лет, когда вот эти ребята займут ведущие должности на различных предприятиях», — сказал Парфенов.

Победители будут не только ежемесячно получать материальное поощрение в размере до 25 000 рублей в зависимости от курса обучения, но и будут интегрированы в работу компании. Так, для них предусмотрена годовая подписка на профильную электронную библиотеку, профессиональный журнал, участие в конференциях, корпоративных, благотворительных мероприятиях, профессиональных праздниках Эн+ и Русал.

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