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Путин не исключил достижения консенсуса по глобальной финансовой безопасности

Путин рассчитывает, что мир достигнет консенсуса по финансовой безопасности

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент РФ рассчитывает, что однажды международное сообщество достигнет консенсуса по вопросу глобальной финансовой безопасности. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, передает РИА Новости.

Во время мероприятия один из участников, представляющий Индию, обратил внимание на важность взаимодействия стран ради борьбы с преступностью в данной сфере. При этом российский лидер указал, что эти слова соответствуют историческим трендам сотрудничества между Москвой и Нью-Дели.

Также он подчеркнул, что РФ еще несколько лет назад внесла в ООН предложение о создании правовой системы для поддержания финансовой безопасности. Инициативу о подписании подобного международного договора одобрили многие зарубежные партнеры, уточнил Путин.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-нибудь консенсусу», — добавил президент.

Тем не менее он уточнил, что при реализации соответствующих проектов нельзя ограничиваться только интересами лидеров глобальной «финансовой пирамиды». В противном случае подавляющее большинство людей на планете не получат никакой пользы, резюмировал Путин.

Финальный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности стартовал 2 октября и продлится до 6 октября. Мероприятие проходит на федеральной территории «Сириус», которая граничит с городом Сочи.

Ранее российский лидер высказался о попытках стран Запада вмешаться в проведение платежей РФ.

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