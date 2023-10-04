Прирост долга США за день превысил весь госдолг РФ

Государственный долг США за один день вырос на сумму, превышающую размер всего суверенного долга России. Об этом сообщает РИА Новости.

2 октября задолженность правительства США увеличилась на $275 млрд долларов. Это на 3% больше, чем весь госдолг РФ. Как отмечает агентство, основной прирост долга США пришелся на обязательства перед собственными ведомствами — $266 млрд долларов. Долг перед гражданами, бизнесом и другими странами вырос на 9 млрд долларов.

В целом госдолг США достиг нового исторического максимума в $33,442 трлн. Для сравнения, госдолг России на 1 сентября составлял 25,6 трлн рублей, или $267,3 млрд. С начала года он сократился в долларовом выражении на 57,1 млрд, а в рублях вырос на 2,8 трлн.

Таким образом, однодневный прирост долга США оказался больше всей задолженности РФ на $8 млрд, или 3 %. Это свидетельствует об ускоренном наращивании госдолга Соединенных Штатов на фоне рекордных дефицитов бюджета.

Недавно издание WSJ сообщило, что резкий рост ставок по государственным облигациям начал угрожать способности США сделать мягкую посадку после взлета инфляции.

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