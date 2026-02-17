Размер шрифта
Общество

В Британии врачи четыре года лечили мужчину от изжоги, не замечая страшную опухоль

Daily Mail: четырехлетняя изжога у британца оказалась раком поджелудочной
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Житель Британии Анджей Белецкий несколько лет жаловался на изжогу и расстройство пищеварения, но диагноз «рак поджелудочной железы» ему поставили слишком поздно. Его семья решила рассказать эту историю Daily Mail.

Проблемы со здоровьем начались за три–четыре года до постановки диагноза. Мужчине рекомендовали принимать простые препараты от изжоги. К августу 2022 года к симптомам добавилась постоянная тупая боль в животе. Анализы крови были в норме, эндоскопия выявила грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, которую сочли возможной причиной недомогания.

Однако состояние ухудшалось: Анджей терял вес, появилась желтушность кожи. В декабре 2022 года он вновь обратился в больницу. Первоначально врачи предположили желчнокаменную болезнь, но обследование показало закупорку желчного протока и повышенный уровень билирубина. МРТ в январе 2023 года выявила запущенный рак поджелудочной железы.

Врач сообщил семье, что опухоль распространилась и хирургическое лечение невозможно. Анджею дали около шести месяцев. Он решил провести оставшееся время с близкими. Вместе с дочерьми он отправился в поездку по Шотландии и провел несколько дней в арендуемом доме, стараясь сохранить позитивный настрой.

В феврале 2023 года состояние резко ухудшилось: появилась слабость, потеря аппетита, сильная боль и спутанность сознания. Вскоре мужчина скончался. Семья устроила не традиционные похороны, а «праздник жизни», как он просил.

По данным статистики, ежегодно заболевание выявляют примерно у 10,8 тыс. человек. Рак поджелудочной железы считается одним из самых трудно диагностируемых: орган расположен глубоко в брюшной полости, поэтому опухоль часто не обнаруживается на ранних стадиях. Около 80% пациентов узнают о болезни уже после распространения метастазов.

Факторами риска называют ожирение, сахарный диабет второго типа и курение. Почти половина случаев приходится на людей старше 75 лет, а у пациентов моложе 40 лет болезнь встречается редко. Симптомами рака поджелудочной железы могут быть желтуха, потеря веса, отсутствие аппетита, усталость, боли в животе и спине, тошнота, нарушения стула.

Ранее эксперт рассказывала о возможности выявления мутаций рака груди задолго до развития болезни.
 
