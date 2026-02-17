Размер шрифта
В Горячем Ключе упали фрагменты украинских беспилотников

Обломки сбитых БПЛА обнаружили по двум адресам в Горячем Ключе
Фрагменты сбитых украинских дронов обнаружили в Горячем Ключе в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный оперативный штаб.

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали по двум адресам, уточняется в заявлении.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — отмечается в тексте.

Ночью 17 февраля над Краснодарским краем сбили 18 украинских беспилотников.

В результате атаки в поселке Ильский в Северском районе произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Огонь распространился на площади около 700 квадратных метров. На место происшествия направили 72 сотрудника экстренных служб и 21 единицу техники. Кроме того, в тушении возгорания задействовали пожарный поезд.

Также, по данным оперативного штаба региона, в поселке Волна в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1250 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 67 огнеборцев и 19 единиц специальной техники.

Ранее в Краснодарском крае из-за падения фрагментов БПЛА пострадали два человека.
 
