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Россия увеличила доходы от экспорта нефти и газа на 15%

Минфин РФ: нефтегазовые доходы России выросли на 15% в сентябре, до ₽739,9 млрд

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Максим Богодвид/РИА Новости

В сентябре нефтегазовые доходы России выросли на 15% по сравнению с августом и достигли 739,9 млрд рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ.

Агентство Reuters 19 сентября спрогнозировало рост поступлений России от продажи нефти и газа на 14% до 733 млрд рублей в сентябре. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 688 млрд рублей. Рост в текущем месяце обусловлен увеличением на 24% доходов от налога на добычу полезных ископаемых — до 1,1 трлн рублей. Чистые доходы меньше валовых из-за возвратных платежей, в том числе в рамках «демпфера» для поддержки внутренних поставок топлива.

Международное энергетическое агентство 16 сентября сообщило, что в августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до $17,1 млрд, или на $1,8 млрд. Этот показатель стал максимальным с октября 2022 года и самым высоким за последние месяцы. Хотя объемы экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 150 тыс. баррелей в сутки — до 7,2 млн баррелей в сутки, цены компенсировали это.

Нефтегазовые доходы критически важны для российской экономики, они формируют около трети федерального бюджета. Минфин прогнозирует их снижение на 23% в 2023 году при дефиците бюджета почти в 3 трлн рублей.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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