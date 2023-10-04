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Индия опасается энергетического кризиса из-за политики ОПЕК+

Министр Индии предупредил ОПЕК о риске кризиса на фоне сокращения добычи нефти

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Lefteris Pitarakis/AP

Мир может ждать кризис, подобный ипотечному краху в Соединенных Штатах в 2008 году, который привел к общемировой рецессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури.

По словам Пури, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ привело к резкому росту цен на энергоносители. По подсчетам министра, с августа 2022 года объем добываемой нефти сократился примерно на 5% от общемировых запасов. Это привело к повышению стоимости сырой нефти на 34% всего за три месяца. Пури подчеркнул, что ОПЕК+ пошла на сокращение добычи несмотря на растущий спрос на энергоресурсы.

Глава индийского ведомства напомнил, что цена на нефть марки Brent подскочила с $72 за баррель в июне до $97 за баррель в сентябре 2022 года. По его словам, это создало серьезную нагрузку на экономику большинства стран — импортеров нефти.

Пури призвал ОПЕК признать серьезность текущей ситуации и проявить прагматизм, чтобы не допустить роста цен на нефть выше платежеспособности потребителей. Он напомнил, что в 2008 году резкий рост цен на нефть до $134 за баррель привел к глобальному экономическому кризису.

В конце сентября в США признали, что Саудовская Аравия и Россия заработали миллиарды на нефтяном эмбарго.

Ранее глава TotalEnergies назвал причины взлета цен на газ в ЕС.

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