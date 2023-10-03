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В «Роснано» предупредили о риске банкротства

В «Роснано» предупредили о риске банкротства компании

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская компания «Роснано» не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств. Об этом сообщается в ее отчете.

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — сказано в документе.

Также в отчете сообщается, что на конец первого полугодия текущего года объем требований кредиторов компании «значительно превышает стоимость активов».

В октябре прошлого года заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявлял, что России необходимо развивать высокотехнологичный сектор экономики и добиваться высокого уровня импортозамещения в этом сегменте. Реализовать данную задачу можно с помощью увеличения финансовой поддержки компании «Роснано».

Также в «Роснано» сообщали, что оптимальным вариантом реорганизации компании является изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли в них частного капитала.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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