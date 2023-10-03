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В России увеличился объем торгов на бирже

Мосбиржа: объем торгов в сентябре вырос на 67% до 124,1 трлн рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Общий объем торгов на Московской бирже в сентябре увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 124,1 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Объем торгов акциями вырос на 85% — до 2,714 трлн рублей, корпоративными и гособлигациями — на 21,7%, до 1,265 трлн рублей. На фондовом рынке было размещено 77 выпусков облигаций на сумму 2,866 трлн рублей.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 65,1% и достиг 32,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос до 1,5 трлн рублей. На срочном рынке рост составил 87,5%, до 8,9 трлн рублей, со среднедневным объемом в 421,6 млрд рублей.

В начале сентября Московская биржа рассказала, что число частных инвесторов в России достигло 26,81 млн человек. По данным торговой площадки только за август 2023 года было открыто более 1,06 млн счетов, а общее количество превысило 45,9 млн. В 2022 году на российский фондовый рынок пришло 6 млн человек.

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