В Киеве заявили о намерении Украины экспортировать 75% зерна

Украина планирует направлять 75% собранного зерна на экспорт, в том числе через страны ЕС. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«Для внутреннего потребления нам достаточно около 25% всего собранного зерна, остальное нужно экспортировать», — подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра Украины, власти рассчитывают обеспечить экспорт за счет европейских «путей солидарности» и «новых зерновых коридоров».

Также он обратил внимание на необходимость транзитных путей для экспорта сельхозпродукции. Шмыгаль добавил, что, согласно прогнозам, в 2023 году Украина соберет на 10% больше урожая, чем в 2022-м.

Руководство ЕС сняло запрет на импорт украинского зерна 15 сентября и потребовало ввести контроль за вывозом аграрной продукции. С решением ЕК не согласились Польша, Венгрия и другие страны. В одностороннем порядке они продлили эмбарго на поставки зерна из Украины.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.