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МВФ видит большие риски в дальнейшем разделении рынков

МВФ: мир ждут потрясения, если продолжится фрагментация рынков

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Global Look Press

Международный валютный фонд предупреждает, что дальнейшая фрагментация сырьевых рынков может привести к резким изменениям цен и сильно сказаться на экономике стран, зависящих от импорта сырья. Об этом сообщается на сайте МВФ.

«Дальнейшая фрагментация может привести к потрясениям на рынках сырьевых товаров, что вызовет значительные колебания цен», — говорится в докладе МВФ. В фонде отмечают, что разделение товарных рынков началось до текущего конфликта на Украине. Моделирование последствий фрагментации указывает на возможные перебои в торговле сырьем, которые больнее всего ударят по бедным странам, зависящим от продовольственного импорта. Это повышает опасения МВФ в отношении продовольственной безопасности в условиях растущей фрагментации мировых сырьевых рынков.

В конце сентября американские СМИ заметили, что в текущем положении вещей Россия и Саудовская Аравия оказались в наиболее выигрышной ситуации. Экономисты Bloomberg подсчитали, что только РФ может получить до $1 млрд сверхдоходов на сокращении нефти, которое было анонсировано в начале сентября а затем продлено до конца 2023 года.

Ранее ЦБ Швейцарии оценил последствия конфликта на Украине для экономики Европы.

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