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Германия продолжила закупать большие объемы российской нефти

Bild: Германия продолжила закупать большие объемы российской нефти

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Shutterstock

Германия по-прежнему импортирует через Индию значительные объемы российской нефти, которая перерабатывается, например, в дизельное топливо. Об этом сообщает Bild.

За январь-июль этого года импорт нефтепродуктов из Индии вырос более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных немецкого Федерального статистического ведомства. А ежемесячные доходы России от продажи нефти и газа с февраля по август выросли с $12,1 млрд до $17,1 млрд, пишет Bild. Это произошло, несмотря на действующий потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

«Индийский или китайский танкер стартует в Балтийском или Черном море с западной страховкой и сырой нефтью, которая стоит не более $60 за баррель. В открытом море груз несколько раз перепродается посредникам, каждый раз цена растет, и когда танкер причаливает в Индии, нефть неожиданно стоит гораздо дороже, чем при выходе из России», — объясняет Bild действующую схему поставок российской нефти.

Разница между ценами при отправке в России и по прибытии в Индию еще в январе составляла $11 за баррель, уточняет издание. В августе она составляла уже $28, то есть на 154% больше.

Дефицит предложения российской нефти Urals, увеличение спроса на топливо со стороны Китая и Индии, а также переориентация сбыта отечественного сырья в Азию вместо Европы привели к тому, что «ценовой потолок» в $60 за баррель был превышен, рассказал «Газете.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Сейчас Urals продается по цене выше $77 за баррель, оценивал Минфин РФ.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что в мире начался дефицит дизельного топлива, вызванный сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и Россией.

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