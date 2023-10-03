В Белоруссии создадут комиссию по контролю за экспортом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи главы государства с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию, передает БелТА.

В публикации говорится, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Ее название пока неизвестно, но возглавит ее Дмитрий Крутой.

До этого правительство России одобрило создание генерального консульства Белоруссии в Екатеринбурге.

30 июня в Санкт-Петербурге открылось генконсульство Белоруссии.

В конце декабря 2022 года генеральное консульство России открылось в белорусском городе Гродно.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.