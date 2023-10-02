Зеленский обсудил коридоры для экспорта зерна с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможные коридоры для экспорта украинского зерна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, они обсудили альтернативные зерновые маршруты и договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений со стороны стран — членов Евросоюза, а также разработать меры по поддержке украинских фермеров.

«Благодарен Европейскому cоюзу за подготовку долгосрочной программы финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Мы рассчитываем на ее поддержку странами-членами», — резюмировал Зеленский.

До этого стало известно, что Великобритания отказалась направлять свои военные корабли в Черное море, чтобы помочь вывезти украинское зерно.

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. По его словам, отправка каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для экспорта украинского зерна не планируется.

Ранее в МИД России заявляли об отсутствии прогресса по зерновой сделке.