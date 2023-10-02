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Коломойского внесли в российский реестр террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов украинского бизнесмена Коломойского

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Украинского олигарха Игоря Коломойского внесли в российский список террористов и экстремистов, следует из перечня Росфинмониторинга организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к таковым структурам.

«6251. Коломойский Игорь Валерьевич, 13.02.1963. Город Днепропетровск Украинской ССР», — сообщаются данные об украинском бизнесмене.

2 сентября Шевченковский суд Киев арестовал Коломойского по обвинению в мошенничестве сроком на 60 дней с возможностью внести залог в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей). Коломойский отказался вносить залог.

Следствие Украины предъявило бизнесмену обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем.

Осенью прошлого года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта».

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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