Стала известна сумма выданных ипотечных кредитов в РФ

Выдача ипотечных кредитов в России за январь-сентябрь 2022 года составила около 5,4 трлн рублей, подсчитали аналитики ВТБ. Это на 10% больше, чем за весь 2022 год.

По данным банка, с начала года по сентябрь его клиенты оформили 214 тыс. ипотек на 1,1 трлн рублей — это превышает показатель за весь прошлый год. Основная часть кредитов была выдана в сентябре — 232 млрд рублей. Спрос вырос на фоне ожидания роста ставок и увеличения первоначального взноса по госпрограммам.

«В начале года мы наблюдали повышенный спрос из-за сворачивания так называемых «околонулевых» программ, летом интерес клиентов подстегнул резкий рост ключевой ставки, а в начале осени – планируемые изменения условий льготной ипотеки. Безусловно, такая высокая концентрация спроса в январе-сентябре неизбежно сменится «охлаждением» рынка в четвертом квартале. Тем не менее, за счет повышенной активности на протяжении большей части 2023 года по его итогам мы ожидаем продаж на уровне 6,9 трлн рублей», — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В региональном разрезе лидерами стали Москва и область (76,1 млрд рублей), Санкт-Петербург (23,8 млрд) и Татарстан (12,5 млрд).

По данным ДОМ.РФ, в конце сентября завершилось распределение дополнительно выделенных 1,9 трлн рублей лимита льготного кредитования. Большая часть досталась крупным банкам.

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