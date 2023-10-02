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Суд уточнил гражданство украинского бизнесмена Коломойского

Суд Киева подтвердил, что Зеленский не лишал бизнесмена Коломойского гражданства

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Шевченковский райсуд Киева

Шевченковский районный суд Киева подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не лишал бизнесмена и миллиардера Игоря Коломойского гражданства страны. Об этом сообщает украинское агентство «Украинские новости» со ссылкой на судебные документы.

Ранее Коломойский заявлял, что его судят на Украине как гражданина Кипра и Израиля.

Как отмечают «Украинские новости», киевский суд признал, что предприниматель является украинским гражданином. Издание опубликовала соответствующие фото судебного документа, подтверждающие эту информацию.

Служба безопасности Украины (СБУ) 2 сентября этого года предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день украинский суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 млрд гривен (около $105 млн).

Согласно информации Бюро экономической безопасности, Игорь Коломойский подозревается в организации подделки документов и завладении чужим имуществом преступным путем в особо крупных размерах.

Ранее Коломойский — некогда один из самых богатых людей Украины — лишился статуса долларового миллиардера.

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