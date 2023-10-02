В РФ обязали правительство информировать граждан обо всех программах федерального бюджета

Необходимо максимально доступно и понятно информировать людей обо всех программах и проектах в регионах, которые предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как отметил Мишустин на оперативном совещании с заместителями, обсуждение бюджетного пакета уже идет. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил в Совете Федерации основные направления прогноза социально-экономического развития страны. Премьер подчеркнул важность информирования граждан.

«Очень важно обсудить с сенаторами, депутатами финансовое обеспечение ключевых приоритетов развития. Наша общая задача — чтобы обо всех программах, мероприятиях, значимых проектах в регионах было максимально доступно и понятно рассказано людям. Чтобы они не просто цифры слышали, а видели конкретные меры поддержки, направленные на улучшение качества жизни с учетом обратной связи от них, о которой всегда говорит президент», — указал Мишустин.

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