В России зафиксировали снижение миграционного прироста

За первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тыс. меньше мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Института Гайдара.

Согласно исследованию, количество зарегистрированных долгосрочных прибытий мигрантов снизилось с 333 тыс. до 282 тыс. человек. Сокращение отмечается из большинства стран СНГ.

Снижение миграционного прироста эксперты связывают с ослаблением рубля, из-за чего падают реальные доходы мигрантов при конвертации валюты на родину. Также отмечается ужесточение контроля за легализацией мигрантов в РФ.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что сокращение иностранной рабочей силы усугубляет дефицит кадров в сферах их традиционной занятости. Однако это может ограничить нелегальную миграцию и стимулировать повышение зарплат.

В конце сентября стало известно, сколько иностранцев посетили Россию за первые шесть месяцев 2023 года.

Ранее три европейские страны заявили о планах создать рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией.