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Экономист назвал США стервятником-банкротом

Focus: ФРС США балансирует на грани, чтобы не выставить страну стервятником-банкротом

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AP

Новая задача Федеральной резервной системы США — очень сложная. Регулятор должен на грани пройти через проблему со ставками, чтобы не обвалить экономику США и не вызвать у мира ощущение, что Соединенные Штаты превратились в стервятника-банкрота. (с анг. Pleitegeier — несостоятельный должник, банкрот прим. «Газеты.Ru» ). Об этом сообщает издание Focus.

Такое мнение высказал в своей личной колонке глава аналитического департамента Baader Bank Роберт Халвер. По мнению эксперта, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, который заявил на последнем заседании ФРС о намерении сохранить текущий уровень процентных ставок, но подчеркнул, что цикл их повышения еще не завершен, немного недоговаривает. Пауэлл не может открытым текстом сказать, что цикл завершен и ФРС попытается удерживать ставку без ее подъема, но периодически напоминает о возможном продолжении ястребиной политики, надеясь, что время поможет американской экономике.

«Необходимо добиться баланса между сдерживанием инфляции и поддержанием темпов роста ВВП. Резкие действия в данный момент могут нанести серьезный ущерб экономике», — подытожил Халвер.

ФРС не хочет исчерпать ресурс ужесточения ДКП, но в то же время не может ослабить ставку. Таким образом, американский регулятор столкнулся с дилеммой — потерять управление инфляцией или окончательно нажать на тормоза экономике США. По мнению Халвера, текущий уровень ставки уже оказывает тормозящий эффект на экономику и помогает снижать инфляционные ожидания. Вместе с тем он отметил, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики целесообразно проводить осторожно, ориентируясь на динамику ключевых макроэкономических показателей.

Следующее заседание ФРС запланировано на 1 ноября.

Ранее США резко снизили поставки микрочипов на экспорт.

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