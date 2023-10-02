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Пивоваренная компания «Балтика» хочет запретить Carlsberg отзывать бренды из России

«Ъ»: «Балтика» хочет запретить Carlsberg отзывать бренды пива Tuborg и Holsten

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Global Look Press

Российской пивоваренной компанией «Балтика» был подан иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить датской компании Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В определении арбитражного суда говорится, что Carlsberg может начать разбирательство в Морском и торговом суде Дании с целью лишить «Балтику» прав на часть глобальных брендов. В связи с этим «Балтика» попросила суд запретить Роспатенту вносить правки в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten и LAV.

Издание пока не обнаружило в судах Дании сведения об исках Carlsberg по поводу отзыва лицензий у «Балтики». Сама компания Carlsberg заверила, что не предпринимала по этому вопросу никаких юридических действий.

Опрошенные газетой эксперты считают, что датская компания действительно может планировать обратиться в суд из-за лицензий.

Ранее сообщалось, что Московская пивоваренная компания (МПК) получила разрешение на поставку ирландского пива Guinness Draught в Россию и уже завезла первую партию этого напитка.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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