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В Финляндии рассказали о проблемах в строительстве из-за антироссийских санкций

Yle: из-за санкций Финляндия лишилась российского огнеупорного кирпича

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Финляндии строительство каменных конструкций осложнилось из-за недоступности прочного огнеупорного кирпича. В результате местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича, пишет Yle.

«Крепкий и дешевый. Именно так финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич, который широко использовался в Финляндии для кладки внутренней части каминов до начала конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что после введения санкций, местные производители столкнулись с проблемами, так как этот товар перестали ввозить. По словам каменщика из города Пиексямяки Саму Тойванена, он пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе, но его не удовлетворило качество.

В конце сентября Эстония предложила включить в новый пакет санкций ЕС запрет на торговлю с Россией и транзит подсанкционных товаров. Ранее к торговому эмбарго призывали в Румынии и Польше. В Госдуме назвали инициативу попыткой «вызвать медийный резонанс» и предложили создать «черный список» зарубежных политиков, разрушающих экономические отношения с РФ.

Ранее глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным гражданам РФ, но у Запада «нет выбора».

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