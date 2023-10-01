Новак оценил последствия запрета на экспорт топлива из России

Предполагаемый запрет на экспорт топлива из РФ может затронуть тех, кто не занимается производством нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщается в Telegram-канале российского журналиста Павла Зарубина.

Зарубин после закадрового текста о перспективных мерах по стабилизации топливного рынка привел комментарий Новака.

«Запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть, так называемые, спекулянты, перекупщики», — подчеркнул вице--премьер РФ.

По словам Новака, может оказаться выгодным покупать топливо на бирже с целью дальнейшей перепродажи. Сейчас перекупщикам выгодно приобретать товар на бирже и перепродавать, при этом не поставляя продукцию на внутренний рынок, заключил он.

Известно, что после длительного роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице, российские власти решились на кардинальную меру. В результате с 21 сентября действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

До этого в РБК допустили, что запрет на экспорт топлива из России негативно скажется на Грузии и Турции.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.