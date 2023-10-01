Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак оценил последствия запрета на экспорт топлива из России

Новак заявил, что запрет экспорта топлива РФ затронет тех, кто его не производит

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Предполагаемый запрет на экспорт топлива из РФ может затронуть тех, кто не занимается производством нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщается в Telegram-канале российского журналиста Павла Зарубина.

Зарубин после закадрового текста о перспективных мерах по стабилизации топливного рынка привел комментарий Новака.

«Запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть, так называемые, спекулянты, перекупщики», — подчеркнул вице--премьер РФ.

По словам Новака, может оказаться выгодным покупать топливо на бирже с целью дальнейшей перепродажи. Сейчас перекупщикам выгодно приобретать товар на бирже и перепродавать, при этом не поставляя продукцию на внутренний рынок, заключил он.

Известно, что после длительного роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице, российские власти решились на кардинальную меру. В результате с 21 сентября действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

До этого в РБК допустили, что запрет на экспорт топлива из России негативно скажется на Грузии и Турции.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях