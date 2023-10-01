Богатый урожай в Северном полушарии обвалил мировые цены на пшеницу

Цены на пшеницу идут на спад уже четвертый квартал подряд, впервые с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg на основе данных с биржи в Чикаго (CBOE).

Несмотря на напряженность вокруг экспорта зерна из Черноморского региона, мировые поставки остаются высокими благодаря хорошему урожаю в Северном полушарии.

«Мир нашел способы доставлять зерно нуждающимся, несмотря на события в Украине», — отметил аналитик ANZ Майкл Уайтхед.

После выхода России из соглашения по безопасному экспорту зерна Украина стала использовать другие маршруты через Дунай и возобновила отгрузки через Черное море. Пока не ясно, удастся ли восстановить коридор, уточняет издание. Россия в этом году также собрала рекордный урожай зерновых. Эксперты прогнозируют сохранение низких цен на пшеницу.

В конце рабочей недели стало известно, что обсуждение поставки зерна из РФ при участии Турции и Катара в страны Африки продолжаются.

Ранее в Турции обсудили шаги для активизации зерновой сделки.