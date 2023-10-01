Экономист назвал самую надежную в мире валюту

Юань в настоящее время является самой надежной валютой в мире. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева.

По его мнению, опора на устойчивую экономику Китая делает юань лидером среди мировых валют.

«Валюта — это производное от состояния экономики. Поэтому выбирать можно только из трех валют: юань, доллар и евро. Если их ранжировать, то предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем», — пояснил Беляев.

На втором месте по надежности эксперт поставил доллар, так как экономика США, по его словам, пока еще сильна, хотя и имеет проблемы. А на третье — евро, поскольку устойчивое развитие Европы не просматривается.

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