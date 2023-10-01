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Карты «Мир» выходят на рынок Южной Америки

МИД РФ: карты «Мир» начали работу в Венесуэле

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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Российские карты «Мир» принимаются на значительной части территории Венесуэлы, в том числе в столице Каракасе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

Заявление прозвучало в рамках проходящей в Москве международной парламентской конференции »Россия — Латинская Америка». Мероприятие организовано Госдумой с 29 сентября по 2 октября.

Дипломат отметил, что в настоящее время идет работа по внедрению карт на всей территории Венесуэлы. Ранее сообщалось, что российские платежные системы активно развиваются в странах Латинской Америки после ухода с этих рынков Visa и Mastercard. В настоящее время карты «Мир» принимаются также на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

В начале сентября Министерство иностранных дел РФ рассказало о планах внедрения карт «Мир» в странах Юго-Восточной Азии. Речь идет в первую очередь о Китае и Индии, а также ряде других стран региона.

Ранее стали известны последствия запуска оплаты картами «Мир» в Мьянме.

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