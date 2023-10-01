Экспорт российских удобрений вырос на 50% за год

Россия в первом полугодии 2023 года экспортировала удобрения на сумму не менее $6,6 миллиардов, об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости по данным с платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.

Основными покупателями российских удобрений стали Бразилия, Индия и США, утверждает агентство.

По данным открытых источников, Россия поставила удобрения в январе-июне в 57 стран на общую сумму $6,6 миллиардов. При этом ряд традиционных покупателей в Африке и Азии не раскрывают соответствующую информацию. Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию ($1,9 млрд) и Индию ($1,3 млрд). На третьем месте оказались США с закупками на $890 млн долларов. В десятку крупнейших импортеров российских удобрений также вошли Китай (632 млн), Мексика ($429 млн), Турция ($170 млн) и другие страны.

В целом за 2022 год Россия, по данным ФТС, экспортировала удобрений на $19,3 млрд, что на 50% больше показателя за предыдущий год.

Недавно стало известно, что объем торговли между Россией и Африкой вырос почти на 50%.

Ранее цены на уран поднялись до максимума за 12 лет.