Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экспорт российских удобрений вырос на 50% за год

РИАН: Бразилия, Индия и США стали крупнейшими покупателями российских удобрений

close
100%
Wikimedia Commons

Россия в первом полугодии 2023 года экспортировала удобрения на сумму не менее $6,6 миллиардов, об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости по данным с платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.

Основными покупателями российских удобрений стали Бразилия, Индия и США, утверждает агентство.

По данным открытых источников, Россия поставила удобрения в январе-июне в 57 стран на общую сумму $6,6 миллиардов. При этом ряд традиционных покупателей в Африке и Азии не раскрывают соответствующую информацию. Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию ($1,9 млрд) и Индию ($1,3 млрд). На третьем месте оказались США с закупками на $890 млн долларов. В десятку крупнейших импортеров российских удобрений также вошли Китай (632 млн), Мексика ($429 млн), Турция ($170 млн) и другие страны.

В целом за 2022 год Россия, по данным ФТС, экспортировала удобрений на $19,3 млрд, что на 50% больше показателя за предыдущий год.

Недавно стало известно, что объем торговли между Россией и Африкой вырос почти на 50%.

Ранее цены на уран поднялись до максимума за 12 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях