Стало известно, каким категориям бюджетников повысят зарплаты

Ряду категорий бюджетников поднимут зарплаты на 5,5% с 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента и постановление правительства РФ.

«Повысить <...> размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ…; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы», — сообщается в указе президента №726.

Также в постановлении №1345 правительства России сообщается о повышении зарплат работников федеральных органов, которые замещают должности, не являющиеся «федеральными» должностями гражданской службы.

Ранее юристы объяснили, кому именно из госслужащих повысят зарплаты в октябре.

К госслужащим относятся сотрудники, которые замещают государственные должности, то есть чиновники.

Минтруд ранее предложил расширить право на компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении.