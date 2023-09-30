Минтруд рассказал о новом порядке выплат пособий ветеранам боевых действий

Стоимость набора соцуслуг не будут вычитать из ежемесячных выплат для ветеранов боевых услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

В министерстве рассказали, что, согласно принятому правительством постановлению, теперь ветеранам при первом обращении будут назначать ежемесячную денежную выплату в полном размере, без удержания набора социальных услуг.

В случае если гражданин хотел бы получать социальные услуги, он должен будет подать заявление в Социальный фонд до 1 октября. С 1 января будущего года ему заменят часть выплаты на набор социальных услуг.

Ранее выплата ветерану боевых действий проводилась с вычетом стоимости набора соцуслуг, включающих лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В августе правительство России расширило категории граждан, которые смогут получить удостоверение ветерана боевых действий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.