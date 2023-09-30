В ЦБ РФ обеспокоились качеством выдаваемых потребкредитов

Центробанк РФ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме, текст ее выступления опубликован на сайте регулятора.

«Розничное кредитование вернулось к докризисным уровням. Но здесь нас беспокоит качество выдаваемых кредитов. Мы видим, что в потребительском кредитовании прирост кредитов был во многом обусловлен тем, что в большем объеме выдавались кредиты заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой или долгосрочные кредиты», — объяснила глава ЦБ.

По ее словам, это потребовало принятия ряда мер.

«В частности, мы ограничиваем долю кредитов — перешли к новой планке, что называется, — заемщикам, у которых долговая нагрузка (ПДН) больше 50%. То есть тех, кто на обслуживание кредитов тратит больше 50% своих доходов», — сказала Набиуллина.

По ее словам, регулятор хочет практически свести к минимуму кредиты с ПДН более 80%.

Центробанк РФ с 1 сентября ужесточил требования к необеспеченным кредитам – потребительским займам и кредитным картам. Регулятор повысил так называемые надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, которые увеличивают нагрузку на капитал банка при их выдаче. Чем они выше, тем больше запаса капитала банку требуется. Надбавки позволяют накапливать дополнительные суммы денег, которые банк может использовать в будущем. Например, чтобы покрыть свои потери от просроченной задолженности по займам. Согласно новым требованиям ЦБ, надбавки распространятся на все кредиты с полной стоимостью (ПСК) от 25% (полная стоимость займа, включает все затраты клиента на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку – «Газета.Ru»). Также мера коснется россиян с ПДН от 50 и выше. До 1 сентября под регулирование попадали кредиты с ПСК от 35% и заемщики с ПДН выше 80.

Ранее стало известно, кому в России с 1 октября станет сложнее получить ипотеку.