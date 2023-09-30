ВЭБ.РФ дал прогноз по ключевой ставке ЦБ до конца года

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал сохранение ключевой ставки Центробанка на уровне 13% до конца этого года. Своей оценкой он поделился с ТАСС.

По мнению экономиста, целесообразно не снижать ключевую ставку сейчас. А для укрепления курса рубля будет более эффективным такой инструмент, как таргетирование курса, уверен Клепач.

Режим таргетирования валютного курса основан на фиксации курса на определенной отметке. Такой режим предполагает наличие тесной взаимосвязи между курсом национальной валюты и темпами роста цен.

После ралли доллара, когда американская валюта достигла отметки свыше 100 рублей за один доллар, Центробанк РФ дважды повысил ключевую ставку, доведя ее с 8,5% до 13% годовых. Также были анонсированы ряд мер по валютному контролю, в итоге курс доллара закрепился в коридоре 95-97 рублей.

После решений регулятора банки подняли ставки по вкладам и кредитам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ РФ дал прогноз по ключевой ставке на 2024 год.