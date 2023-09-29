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Мукомолы предупредили о возможном дефиците ржаной муки в РФ

Союз мукомолов: плохой урожай может стать причиной нехватки ржаного хлеба в РФ

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Depositphotos

Плохой урожай может спровоцировать дефицит ржаного хлеба в РФ, заявили в союзе муковолов России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам президента союза Игоря Свириденко, из-за того, что в России объемы посадок ржи в 10 раз меньше, чем у пшеницы, рожь «выпала из поля зрения государственных органов». Это привело к тому, что 59% объема ожидаемого урожая ржи будет приходиться на 3 класс, то есть на зерно, требующее сортировки при переработке в муку. Всего рассчитывается сжать 1,8 млн тонн ржи.

До этого министр сельского хозяйства Патрушев заявил, что перебои с поставками топлива не помешают АПК завершить сбор урожая.

При этом министр энергетики Шульгинов назвал искусственным дефицит топлива на юге РФ.

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации», — заявил Шульгинов. При этом он подчеркнул, что внутренние потребности в топливе полностью обеспечены производством.

22 августа в Минэнерго заявили о сложностях поставок топлива на юг РФ в туристический сезон. Тогда причиной дефицита была названа высокая загруженность железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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