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Социальные гарантии для самозанятых назвали одним из условий развития платформенной занятости

Замруководителя ФНС: самозанятые нуждаются в социальных гарантиях

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Depositphotos

Для самозанятых, миллионы из которых ведут деятельность через цифровые платформы, должна появиться система самостоятельного выбора необходимых социальных гарантий. К такому мнению пришли представители компаний и госорганов на Московском финансовом форуме, сообщает пресс-служба форума.

По словам заместителя руководителя федеральной налоговой службы (ФНС) Светланы Бондарчук, самозанятость несколько лет назад стала принципиально новым режимом и помогла вывести миллионы людей «из тени» в легальный формат занятости. Однако на данный момент число самозанятых перевалило за 8 млн человек, и все более очевидным становится, что многие из этих людей нуждаются в социальных гарантиях.

В связи с ростом числа самозанятых все более актуальными становятся вопросы появления больничных, отпусков, декретов, защиты от травматизма. Однако в отличие от работников по трудовому договору самозанятым редко бывает нужен весь пакет социальных услуг, и они нуждаются только в конкретных видах поддержки.

Большинство участников дискуссии также пришли к выводу, что самозанятые должны сами определять, какие виды соцгарантий им нужны.

По словам экспертов, начать стоит с регулирования занятости на платформах, на которых ведут деятельность миллионы самозанятых. По мнению участников дискуссии, представителей платформ стоит привлечь к разработке норм по этому направлению, чтобы в диалоге построить стабильную долгосрочную модель и позволить им создавать механизмы информирования о соцгарантиях и поддержки их добровольного распространения уже в рамках закона о платформенной занятости.

Ранее на Всероссийской неделе охраны труда эксперты отметили важность распространения системы социального страхования на людей, занятых в платформенной занятости, число которых, по данным ВШЭ, уже превышает 15 млн человек. Отмечалось, что при разработке законодательства важно найти баланс между интересами людей и не создать преград для развития нового сегмента экономики.

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