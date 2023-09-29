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В России спрогнозировали стабилизацию курса рубля зимой

Экономист Юденков спрогнозировал стабилизацию курса рубля в декабре

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Ohde/face to face/Global Look Press

Стабилизация курса рубля к американскому доллару и евро может произойти в начале декабря. Такой прогноз «Ленте.ру» дал экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Он назвал текущий курс рубля к валютам во многом спекулятивным. Такой курс может объясняться паузой в интервенциях Центробанка РФ, то есть продажах регулятором валюты, считает экономист.

«У меня создалось впечатление, что интервенции, которые ЦБ проводил на прошлой неделе, на этой либо закончились, либо банк решил взять паузу, в то время как спекулянты продолжают вести свою игру», — пояснил Юденков.

Он предположил, что регулятор мог взять паузу в интервенциях для того, чтобы проанализировать, сможет ли рынок нормально функционировать без вмешательств.

По мнению Юденкова, адекватным является курс 90-95 рублей за доллар. Бюджет сформирован по этому уровню, добавил он.

По данным Мосбиржи на 14:27 мск, доллар стоит 97,7425 рубля. С начала торгов он прибавил 0,94%. Евро остановился на отметке 103,5225 рубля (плюс 1,3125%).

Ранее Минфин предрек курсу рубля укрепление по итогам 2023 года.

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