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В Конгрессе США исключили помощь Украине из проекта бюджета по обороне

Конгресс США исключил $300 млн для Украины из проекта оборонного бюджета

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Depositphotos

Палата представителей Конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Уточняется, что соответствующую инициативу поддержали 217 членов палаты представителей, 211 высказались против. Ожидается, что будет вынесен на голосование вопрос о том, необходимо ли выделять эту помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение американским Министерством обороны контрактов с производителями, а не предоставление какой-либо техники напрямую из запасов оборонного ведомства.

29 сентября члены палаты представителей конгресса Соединенных Штатов проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепартамента на следующий год.

В этот же день Грин заявляла, что палата представителей конгресса США намерена голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета Соединенных Штатов на оборону.

26 сентября она говорила, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к «финансированию нацизма». По ее мнению, конгрессменам в Соединенных Штатах следует «фокусироваться на Америке, а не Украине».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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