Сенат США планирует одобрить «поистине ошеломляющий» пакет помощи Украине

Ряд членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере $60-80 млрд. Об этом сообщает Punchbowl со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что республиканцы в Сенате предпочли бы, чтобы конгресс рассмотрел и принял долгосрочный пакет помощи Украине одним голосованием в октябре 2023 года.

Издание отмечается, что сумма помощи предполагается «поистине ошеломляющей» — в диапазоне $60-80 млрд.

До этого стало известно, что НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и других членов организации, которые передали значительную часть собственного вооружения Киеву.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) поставит обещанный Украине миллион боеприпасов к февралю 2024 года. По ее словам, Европа «очень сильно» наращивает промышленность и военно-промышленную базу для достижения цели.

Ранее в НАТО признали, что запросы Киева по вооружению превышают возможности альянса.