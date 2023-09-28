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Российская свинина поступит в Китай в 2024 году

Российская свинина начнет экспортироваться в Китай в апреле 2024 года

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Александр Гальперин/РИА Новости

Отечественную свинину начнут поставлять в Китай в апреле-мае следующего года. Об этом заявили в пресс-службе Министерства экономического развития России.

«Свинина из России начнет поступать на китайские прилавки во II--III квартале 2024 года», — указали в ведомстве.

По информации пресс-службы, для старта экспорта свиного мяса на рынок Китая России нужно совершить ряд действий (подписание протокола о требованиях к экспортной свинине, согласование ветеринарного сертификата, аттестации российских предприятий и проч.), которые займут от трех месяцев до одного года.

В июне вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко заявила, что открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай было темой обсуждения в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в КНР 22–24 мая.

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