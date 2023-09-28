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Комплекс Сбера в Белоруссии победил в двух строительных конкурсах

Штаб-квартира Сбера стала лучшим объектом года делового назначения в Белоруссии

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Depositphotos

Мультифункциональный комплекс, спроектированный и построенный строителями Сбербанка, стал победителем сразу двух престижных конкурсов области строительства. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Он был отмечен как самый успешный проект в номинации «Лучший архитектурный проект офисного или бизнес-центра» премии Belarus Retail Real Estate Awards 2023.

Кроме этого, здание было признано «Лучшим объектом года делового назначения на территории Республики Беларусь» в одной из главных номинаций премии «Лидеры в строительстве–2023», а также получило статус «Лучшего объекта 2023 года в г. Минске».

В Сбере уточнили, что это не первые награды, которые получает штаб-квартира банка в Белоруссии. Так, Сбер стал лауреатом премии Best Office Awards 2023 в номинации «Зарубежный проект» за этот проект.

Напомним, Belarus Retail Real Estate Awards 2023 – профессиональная премия за достижения в области развития инфраструктуры торговых центов, бизнес-центров и ритейла в Республики Беларусь. «Лидеры в строительстве» – ведущий профессиональный конкурс среди предприятий строительной отрасли Республики Беларусь – проектных, строительных, производственных, научных.

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